Поиск

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для грузовиков из-за сильных порывов ветра, запретили для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что проезд по Военно-Грузинской дороге ограничен для большегрузного транспорта из-за сильного порывистого ветра на грузинской стороне границы. На момент закрытия дороги, в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс скопилось более 600 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-губернатор Новгородской области Никитин назначен замглавы Минтранса РФ

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку
Военная операция на Украине

Полковник ВСУ Карпуша заочно арестован за приказы об обстреле курских территорий

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

В РФ создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

В ФСБ сообщили о задержании вступившего в батальон "Азов" москвича

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5817 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе332 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });