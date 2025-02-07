Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой ранее для грузовиков из-за сильных порывов ветра, запретили для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что проезд по Военно-Грузинской дороге ограничен для большегрузного транспорта из-за сильного порывистого ветра на грузинской стороне границы. На момент закрытия дороги, в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс скопилось более 600 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.