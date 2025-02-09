До 1,2 тыс. грузовиков ожидают в Северной Осетии проезда через границу с Грузией

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Около 1,2 тыс. грузовиков стоят в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики в воскресенье.

По данным на 10:00 по Москве воскресенья, в электронной очереди на проезд зарегистрировано 1 140 грузовиков.

Из-за непогоды движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было ограничено с 21:42 по московскому времени 7 февраля, на следующий день утром открыли движение для пассажирского транспорта и автобусов, а с 16:22 по Москве 8 февраля открыли движение для всех видов транспорта.