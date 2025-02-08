Военно-Грузинскую дорогу открыли для проезда легковушек и автобусов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой накануне для транспорта из-за непогоды, открыто для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков пока не разрешен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дороги на территории Грузии (...) разрешено движение легковых автомобилей и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 8:20 субботы до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрировано 883 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.