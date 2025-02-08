Пожар на востоке столицы потушен
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС России.
"В 22:00 пожар полностью потушен", - сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло в субботу вечером на втором этаже пятиэтажного здания по адресу: ул. Электрозаводская, дом 21. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций.
Примерно в 21:00 (по Москве) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 300 кв. м.
По словам первого замглавы столичного главка МЧС России Илья Мисуна, были спасены 80 человек, еще пятеро обратились за медицинской помощью.
В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что загрязнений в воздухе в районе пожара не выявлено.