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Всего 80 человек спасли на пожаре на востоке Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На пожаре в здании бывшего Электрозавода в Москве были спасены 80 человек, еще пятеро обратились за медицинской помощью, сообщил первый замглавы столичного главка МЧС России Илья Мисуна.

"Всего спасено 80 человек. Пять человек обратились за медицинской помощью, их жизни ничего не угрожает", - сказал Мисуна журналистам в субботу.

Он добавил, что в настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожара.

Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода по адресу: ул. Электрозаводская, дом 21. Согласно открытым данным, в здании зарегистрировано около 200 организаций, включая различные курсы, бытовые услуги, сервисные центры и магазины.

Примерно в 21:00 (по Москве) была объявлена ликвидация открытого горения, площадь пожара составила 300 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о госпитализации пяти пострадавших.

"По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы. (...) Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин МЧС России
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