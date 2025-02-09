Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

Трамп провел беседу с Путиным, иностранное судно на мели у Сахалина, пожар на востоке Москвы потушен

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что провел беседу с Путиным. Он утверждает, что по телефону обсудил с российским коллегой конфликт на Украине.

- Пожар, разгоревшийся вечером на востоке Москвы, потушен. Спасено 80 человек.

- Иностранное судно село на мель у юго-западного побережья Сахалина. Сильный шторм мешает спасателям подойти к нему.

- Трамп распорядился заморозить помощь ЮАР из-за политики в отношении африканеров. Другой причиной стала позиция республики по войне в Газе.

- Прием и выпуск самолетов был приостановлен в петербургском аэропорту "Пулково". Ограничения также ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.