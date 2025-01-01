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Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенского соглашения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2025 года на Болгарию и Румынию распространяются все права стран Шенгенского пространства.

После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы.

Совет ЕС 30 декабря 2023 года принял решение о применении в этих двух странах с 31 марта 2024 года оставшихся частей Шенгенского соглашения и отмене проверок людей на внутренних воздушных и морских границах.

Однако решение Совета ЕС об отмене с 1 января 2025 года проверок лиц на внутренних сухопутных границах было принято позднее: 12 декабря 2024 года. Это означало полноправное членство Болгарии и Румынии в Шенгенской зоне.

Начавшая со марта 1995 года, Шенгенская зона сейчас охватывает 29 стран (25 из 27 стран ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и более 420 млн населения. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не отменен, а Ирландия не входит в Шенгенское пространство.

Шенгенская зона гарантирует свободное перемещение без контроля на внутренних границах граждан ЕС, а также граждан стран, не входящих в Евросоюз, проживающих в ЕС или посещающих Евросоюз в качестве туристов, студентов по обмену или в деловых целях.

Положения Шенгенского соглашения, помимо отмены пограничных проверок, предоставляют странам единый набор правил контроля на внешних границах, применимых к тем, кто въезжает в Шенгенскую зону на срок до 90 дней.

При этом, если существует серьёзная угроза общественному порядку или внутренней безопасности, страна Шенгенского соглашения может в исключительных случаях временно восстановить пограничный контроль на своих внутренних границах.

В 2021 году Европейская комиссия предложила внести поправки в Шенгенский кодекс о границах. Новые правила, принятые в июне 2024 года, предусматривают ряд мер по совершенствованию управления и укреплению контроля в Шенгенской зоне и на внешних границах ЕС.

Эти правила, в частности, вводят пограничные меры против использования мигрантов в политических целях, усиливают структуру трансграничного полицейского сотрудничества в приграничных регионах, пересматривают порядок возможного повторного введения внутреннего пограничного контроля в качестве крайней меры с временными ограничениями и усилением средств безопасности.

Болгария Евросоюз Шенген Румыния
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