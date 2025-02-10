"Автомобильные технологии" начали продажи в России кроссбэка Peugeot 408X

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Автомобильные технологии", занимающаяся дистрибуцией в России автомобилей Peugeot и Citroen, а также проектом по загрузке калужского автозавода "ПСМА Рус", сообщила о начале продаж кроссбэка Peugeot 408X на российском рынке.

Автомобиль поставляется из КНР, где выпускается на мощностях СП Dongfeng Peugeot (Чэнду). Модель оснащена двигателем объемом 1,6 литра мощностью 175 л.с. (250 Нм) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,4 л. Объем багажника: 536 л при разложенных сиденьях, 1611 л при сложенных.

ООО "Автомобильные технологии" занимается производством, оптовыми поставками в Россию и дистрибуцией автомобилей, запчастей и компонентов, моторных масел и технических жидкостей.

Компания с 2023 года реализует план мероприятий по загрузке арендованных площадей завода ООО "ПСМА Рус". Весной 2024 года на заводе стартовал серийный выпуск компактного кроссовера Citroen C5 Aircross. В конце прошлого года ООО "Автомобильные технологии" также заключило договор на контрактную сборку в Калуге кроссоверов Haval M6.

Помимо Citroen C5 Aircross и Peugeot 408X дистрибьютор также продает на российском рынке импортируемые кроссбэк Citroёn C5X (D-класс), кроссоверы Peugeot 2008 (B-SUV), Peugeot 4008 (С-SUV), семиместный Peugeot 5008 (D-SUV)