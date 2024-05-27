В России начались продажи собранных на калужском заводе "ПСМА Рус" Citroёn С5 Aircross

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Технологический партнер калужского автозавода "ПСМА Рус" - ООО "Автомобильные технологии" - объявил о старте продаж собираемых на предприятии компактных кроссоверов Citroёn С5 Aircross.

Серийное производство Citroёn С5 Aircross на мощностях "ПСМА Рус" было запущено в конце марта. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что подтверждает его соответствие техрегламенту о безопасности. С понедельника машину можно приобрести во всех дилерских центрах Citroёn и не только.

"Помимо классической схемы покупки автомобиля через дилера компания "Автомобильные технологии" официально создала онлайн-каналы прямых продаж через сайты Peugeot или Citroen, благодаря которым клиент может купить автомобиль прямо у производителя ("Автомобильные технологии") с доставкой на дом", - говорится в сообщении компании.

Citroёn C5 Aircross российского производства предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех цветах: белый перламутр, серый металлик, синий металлик и красный металлик.

ООО "Автомобильные технологии" - российская компания, занимающаяся производством и дистрибуцией автомобилей, поставками запчастей и компонентов, моторных масел и технических жидкостей.

"Для перезапуска производства на заводе "ПСМА Рус" мы нашли возможность организации поставок компонентов из Китая для автомобилей наших корневых брендов. Для этого были достигнуты договоренности между компанией "Автомобильные технологии" и китайской компанией-поставщиком. Мы привозим в Россию 798 групп автокомпонентов, всего - более 1,7 тысячи позиций", - говорил в декабре 2023 года директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко. СМИ сообщали, что партнером компании является китайский концерн Dongfeng.

Помимо производства Citroёn С5 Aircross на заводе "ПСМА Рус" компания "Автомобильные технологии" также занимается импортом и продажей кроссбэков Citroёn C5X (D-класс), кроссоверов Peugeot 2008 (B-SUV), Peugeot 4008 (С-SUV), семиместного Peugeot 5008 (D-SUV).

На все автомобили компании распространяется официальная гарантия: 2 года или 100 тыс. км (импорт), 3 года или 100 тыс. км (локальное производство). Техническое и гарантийное обслуживание осуществляют официальные дилеры Peugeot и Citroёn в России.