Калужский завод ПСМА Рус начал серийное производство Citroёn С5 Aircross

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Калужский автозавод ПСМА Рус совместно с индустриальным партнёром площадки в лице компании "Автомобильные технологии" перешел от тестовой сборки к серийному производству компактных кроссоверов Citroёn С5 Aircross.

Как сообщили в пресс-службе "Автомобильных технологий", машины поступят в салоны официальных дилеров Citroёn в мае 2024 года. Забронировать авто можно будет уже в апреле.

"Сегодня мы запустили серийное производство Citroen C5 Aircross в России. Наша цель - расширить выбор для российских автолюбителей на рынке, где в основном преобладают автомобили разных восточных брендов", - отметил директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко, добавив, что приоритетом компании являются "принципиальная ориентация на клиента при производстве, продаже и дальнейшем обслуживании автомобиля".

Переднеприводный Citroёn С5 Aircross российской сборки оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и восьмиступенчатой АКПП. Автомобиль имеет широкий перечень опций и предлагается в четырех цветах: белый перламутр, серый металлик, синий металлик и красный металлик.

Производственные планы на 2024 год "Автомобильные технологии" не приводят.

Как сообщалось, перезапуск автозавода ПСМА Рус после длительного простоя формально состоялся еще в конце 2023 года, когда на площадке началась сборка тестовой партии из нескольких десятков автомобилей. Сборка на первом этапе ведется крупноузловым способом по технологии SKD-4 (semi knocked down), пока что без сварки и окраски кузовов.

"Фундаментальное отличие SKD-4 от DKD (disassembled knocked down) в том, что эта технология имеет добавленную стоимость. То, что мы начинаем производить в Калуге, собирается полностью "с нуля" и ранее не было автомобилем. На следующих этапах развития производства планируется также увеличить российскую часть добавленной стоимости через выполнение операций сварки и окраски", - говорил Безрученко журналистам в конце прошлого года.

В будущем компания "Автомобильные технологии" хочет запустить в производство на ПСМА Рус и другие модели. "Для перезапуска производства на заводе ПСМА Рус мы нашли возможность организации поставок компонентов из Китая для автомобилей наших корневых брендов. Для этого были достигнуты договоренности между компанией "Автомобильные технологии" и китайской компанией-поставщиком. Мы привозим в Россию 798 групп автокомпонентов, всего - более 1,7 тыс. позиций", - сообщал Безрученко журналистам в конце 2023 года.

"Автомобильные технологии" выступают не только производственным партнером завода ПСМА Рус, но и работают как импортер и дистрибутор поставляемых в РФ запчастей и автомобилей, в том числе ввезённых по механизму "параллельного импорта". Таким образом на российском рынке уже продаются компактные кроссоверы Citroёn C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссоверы Peugeot 5008 и кросс-бэк Citroёn С5Х. Эти машины доступны у порядка 20 дилеров, с которыми работает компания.