Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе ПСМА Рус и выплатила 3 млрд руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российское представительство Mitsubishi (ООО "Мицубиси Моторс Рус", ММР) расторгло соглашение о контрактном производстве внедорожников на калужском автозаводе ПСМА Рус, выплатив предприятию почти 3 млрд рублей компенсации в связи с прекращением сборки, говорится в материалах отчетности "дочки" японского автоконцерна.

На мощностях ПСМА Рус до весны 2022 года выпускались внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. К концу апреля 2022 года их сборка прекратилась, равно как и поставки комплектующих на завод. ММР в материалах к годовой бухгалтерской отчетности сообщает, что расторжение соглашения о контрактном производстве с ПСМА Рус было официально оформлено 27 декабря 2023 года. Стороны подписали соглашение о расторжении ранее действовавших договоренностей, в рамках которого "дочка" Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,946 млрд руб. Фактически выплата была проведена в январе 2024 года.

ММР отмечает, что в декабре 2023 года также было официально прекращено ее участие в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом РФ, который подписывался в 2019 году. В этот СПИК объемом 8,6 млрд руб., опубликованный в открытом реестре Минпромторга, в конце 2023 года была включена компания "Автомобильные технологии" - новый индустриальный партнер калужского предприятия. Эта компания с недавнего времени организовала на ПСМА Рус серийный выпуск компактных кроссоверов Citroёn С5 Aircross.

Признание "дочкой" Mitsubishi компенсационной выплаты в адрес ПСМА Рус в статье прочих расходов сформировало основную часть чистого убытка ММР за 2023 год - он составил 3,9 млрд руб. против прибыли около 1,5 млрд руб. в 2022 году.

Кроме того, в числе прочих расходов "дочка" японской компании отразила сформированные резервы на возмещение ущерба и на работу с претензиями потребителей - общим объемом 900 млн руб. В отчетности ММР сообщается, что компания обязалась производить платежи по претензиям поставщиков на основании уведомлений, направленных в адрес ПСМА Рус, до конца февраля 2027 года. К середине марта 2024 года, уже после выплаты компенсации в связи с расторжением договора о сборке, ММР имела запас денежных средств в объеме около 1,9 млрд руб. По оценкам компании, этого достаточно для исполнения обязательств в обозримом будущем.