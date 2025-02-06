Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение защиты информации в госсистемах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 835235-8 об ужесточении административной ответственности за нарушение требований о защите информации в государственных системах, в том числе информации, содержащей гостайну.

В пояснительной записке к нему приводятся данные Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, согласно которым с начала специальной военной операции возросло количество инцидентов, связанных с несанкционированным доступом к информации ограниченного доступа, а также с нарушением функционирования информационных систем государственных органов и организаций.

Там отмечается, что в 2019 - 2024 годах в рамках осуществления Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) государственного контроля за состоянием защиты информации в государственных органах и организациях к административной ответственности за нарушение требований по технической защите информации было привлечено 93 гражданина, 142 должностных лица и 80 юридических лиц, при этом с 2019 года значительно возросло количество привлеченных к ответственности должностных лиц и юридических лиц (если в 2019 году - 27 должностных лиц и 9 юридических лиц, то в 2023 году - 42 должностных лица и 39 юридических лиц).

Увеличение количества случаев привлечения к административной ответственности за нарушение требований по защите информации обуславливает необходимость усиления административной ответственности, считают разработчики инициативы.

Законопроектом содержит поправки к статье 13.12 КоАП.

Согласно проекту закона, использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также несертифицированных средств защиты информации повлечет штраф от 5 до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас от 1,5 тысячи рублей - 2,5 тысяч рублей); для должностных лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей (сейчас от 2,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей); для юридических лиц от 50 тыс. рублей до 100 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей).

Кроме того, использование несертифицированных средств защиты информации, составляющей государственную тайну, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч. рублей (сейчас от 20 тысяч до 30 тысяч рублей) с конфискацией несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации.

Нарушение требований о защите информации (за исключением информации, составляющей гостайну) повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до одной тысячи рублей); на должностных лиц - от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей (сейчас от одной тысячи до 2 тысяч рублей); на юридических лиц - от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей (сейчас от 10 тысяч до 15 тысяч рублей).

Нарушение требований о защите информации, составляющей гостайну, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей (сейчас от тысячи до 2 тысяч рублей); на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас от 3 тысяч до 4 тысячрублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (сейчас от 15 тысяч до 20 тысяч рублей).

Кроме того, предлагается увеличить установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП срок давности привлечения к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 13.12 КоАП, до 1 года.