В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и нарушение порядка рассмотрения обращений, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Штрафы для чиновников за "нарушение порядка рассмотрения обращений граждан" были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за оскорбления граждан были введены в 2020 году и также не были проиндексированы с момента их введения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается увеличить штрафы в первом случае до 10-20 тыс. рублей, а за оскорбление - от 75 до 150 тыс. рублей (сейчас - от 50 до 100 тыс. рублей), за повторное же оскорбление - от 150 до 225 тыс. рублей (сейчас - от 100 до 150 тыс. рублей).

Законопроект № 837549-8 внесен депутатами Владимиром Плякиным и Амиром Хамитовым ("Новые люди").