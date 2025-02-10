Поиск

В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и нарушение порядка рассмотрения обращений, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Штрафы для чиновников за "нарушение порядка рассмотрения обращений граждан" были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за оскорбления граждан были введены в 2020 году и также не были проиндексированы с момента их введения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается увеличить штрафы в первом случае до 10-20 тыс. рублей, а за оскорбление - от 75 до 150 тыс. рублей (сейчас - от 50 до 100 тыс. рублей), за повторное же оскорбление - от 150 до 225 тыс. рублей (сейчас - от 100 до 150 тыс. рублей).

Законопроект № 837549-8 внесен депутатами Владимиром Плякиным и Амиром Хамитовым ("Новые люди").

Новые люди Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Правительство продлило госпрограмму "Космическая деятельность России" до 2036 года

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа

Песков воздержался от новых комментариев в связи с сообщением о разговоре Путина и Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });