Володин предложил запросить у США списки тех, кого USAID финансировало в РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В американском Конгрессе следует запросить списки тех, кого на территории РФ спонсировало Агентство США по международному развитию (USAID), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"А нам надо запросить списки у Конгресса, кого финансировали в России. Если они признали вражеской организацию, (USAID - ИФ) пускай, дадут нам списки. Конгресс пришлет списки - мы отдадим их в ФСБ", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

Он также считает, что "те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас, пускай, возьмут признаются и покаются на Красной площади: и партии, и общественные организации, правозащитники".

"Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде на то, что их будут финансировать за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные в надежде, что им опять что-то подадут. Никто не подаст", - добавил председатель Госдумы.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В начале февраля чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, сказал, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, Трамп согласился с ним.