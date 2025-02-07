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Трамп обвинил USAID в коррупции и призвал закрыть агентство

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продолжает добиваться закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) и обвиняет его в коррупции, неразумной растрате средств и левом радикализме, о чём написал в социальной сети Truth Social.

"USAID безумно уходит в левачество, и они ничего не могут сделать с этим", - написал Трамп.

"То, как они тратят деньги, зачастую мошенническими способами, абсолютно необъяснимо", - отметил президент.

Трамп добавил, что, по его мнению, коррупция в организации находится на "невиданном уровне". "Закройте её!", - призвал президент в конце сообщения.

Ранее президент США подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, сказал, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, Трамп согласился с ним.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введённым администрацией Трампа чуть более недели назад.

Дональд Трамп Илон Маск США USAID
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