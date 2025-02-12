Суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по данному делу. По нему проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч.4 ст.222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создал организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Как считает следствие, взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением водителя, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.