Начало рассмотрения дела о теракте на Крымском мосту перенесли на 12 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, снова перенесено из-за того, что подсудимые не были доставлены в зал Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба суда в четверг.

"Процесс перенесен на 12 февраля на 10:00 мск", - говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что первое слушание пройдет 21 января. Тогда его перенесли на 6 февраля по той же причине - не доставили подсудимых.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. По нему проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создал организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Как считает следствие, взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением водителя, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.