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В МИД РФ отметили, что решение обнародовать договоренности по Фогелю приняла американская сторона

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Договоренность об освобождении гражданина США Марка Фогеля была обнародована по инициативе американской стороны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дипломатические и иные контакты, в общем-то, любят тишину", - сказал он в среду на брифинге в Москве, отвечая на вопрос, на каких условиях была достигнута договоренность об освобождении Фогеля.

Лавров напомнил о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее сообщал, что между Россией и США ведутся контакты на разных уровнях.

По его словам, освобождение американца - это "продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются".

"Но вот результаты наши американские коллеги решили объявить, у нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются", - отметил министр.

"Для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности", - подчеркнул он.

МИД Сергей Лавров Марк Фогель
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