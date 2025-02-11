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В Белом доме заявили, что РФ освободила экс-сотрудника посольства США Фогеля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона освободила осужденного в РФ бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, сообщает во вторник издание The New York Times со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

В заявлении Уолтца отмечается, что администрация США "договорилась об обмене, который показывает позитивный настрой со стороны России и является знаком того, что мы движемся в правильном направлении для завершения войны на Украине".

В заявлении также говорится, что американец "вернется на родину сегодня ночью".

Семья Фогеля поблагодарила президента США Дональда Трампа за освобождение заключенного.

"Нас переполняет благодарность за то, что после более трех лет заключения, наш отец, муж, сын, Марк Фогель, наконец возвращается домой", - приводит газета заявление семьи Фогеля.

По данным газеты, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее прилетал в Москву на личном самолете, на котором он затем вывез Фогеля из России.

При этом, издание указывает, что нет информации о том, освободили ли США или их союзники кого-либо в обмен на Фогеля.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никакой информации относительно возможного приезда в Москву одного из ближайших соратников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Он оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать этот статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Химкинский городской суд в 2022 голу приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. В суде заявили, что Фогель полностью признал вину.

США Марк Фогель Майк Уолтц
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