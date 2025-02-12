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Трамп на встрече с Фогелем сообщил о скором освобождении еще одного американца

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с освобожденным в России накануне американским гражданином Марком Фогелем сообщил, что завтра будет освобожден еще один американец.

"Завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете", - заявил он журналистам, не уточнив, о ком идет речь.

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Представитель США по вопросам заложников Адам Боулер также сообщил о предстоящем освобождении в эфире телеканала CNN.

"Завтра к нам прибудет еще один американец", - сказал Боулер, отметив, что личность этого человека "станет сюрпризом".

Фогель был доставлен в Белый дом, где его среди прочих встретили президент Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Президент США не сообщил подробности того, как была достигнута сделка, сказав лишь, что условия были "очень справедливыми, очень разумными".

И Трамп, и Фогель поблагодарили президента России Владимира Путина за содействие в освобождении.

"Я просто хочу сказать, что я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой", - сказал Трамп.

Фогель, в свою очередь, заявил, что российский лидер "поступил очень великодушно", предоставив ему помилование.

Тем временем представитель США по вопросам заложников Адам Бёлер сообщил CNN, что освобождение Фогеля не было прямым обменом с Россией по принципу "один на один".

"То, что мы хотели сделать здесь, - это сделать шаг вперед. И я думаю, вы видите, что Россия делает шаг навстречу президенту, президенту Трампу, основываясь на его внимании к заложникам", - отметил он.

Дональд Трамп Марко Рубио США
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