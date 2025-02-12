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Перешедшие на прямое владение ЭЗО резиденты РФ смогут получать дивиденды без счетов С

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России не требуется для осуществления сделок по переходу российскими резидентами на прямое владение экономически значимыми организациями (ЭЗО), а выплата им дивидендов не предполагает использование счетов типа "С", свидетельствует разъяснение ЦБ.

Принятый в августе 2023 года закон № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" обязал российских бенефициаров ЭЗО перейти на прямое владение ими, исключив из цепочки владения находящиеся в недружественных юрисдикциях иностранные холдинговые компании (ИХК) с долей владения в российской "значимой" компании не менее 50%. Для этого предусмотрена судебная процедура приостановки корпоративных прав ИХК.

Одновременно президентские указы 2022 года №81, №95 и №737 ограничивают возможности проведения сделок с недружественными иностранцами - для этого требуется разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Банк России разъясняет, что это требование не распространяется на ситуации с передачей долей и акций ЭЗО в прямое владение российским гражданам и резидентам РФ, поскольку эти сделки проводятся в силу требований №470-ФЗ и решения суда о приостановлении осуществления ИХК корпоративных прав в ЭЗО.

Кроме того, по этой же причине требования президентских указов об использовании счетов типа "С" не распространяются на случаи выплаты дивидендов резидентам РФ и "дружественным" нерезидентам, получившим в прямое владение акции ЭЗО.

В перечне ЭЗО сейчас 17 компаний. В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, "АльфаСтрахование", сетями X5 Retail Group и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в него входило хакасское ООО "Разрез Аршановский". Затем, в частности, в перечень были добавлены ПАО "Группа "Русагро" и АО "Евраз НТМК".

Банк России ЭЗО ИХК
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