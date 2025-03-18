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"Русагро" хочет выплатить дивиденды за 2024 год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" намерена выплатить дивиденды за 2024 год, решение примет совет директоров, заявила финансовый директор компании Анна Стафеева на телефонной конференции по итогам работы компании за 2024 год.

"Что касается выплаты дивидендов за 2024 год, мы, безусловно, хотим это сделать, и для нас это очень важно. Решение будет принимать совет директоров, мы надеемся на положительное решение", - сказала она.

В то же время за предыдущие периоды выплата дивидендов не планируется, "потому что для нас важен органический и неорганический рост", отметила она.

Средства направляются на инвестиционные программы группы.

Возможность по выплате дивидендов появилась после редомициляции компании.

ЭкономикаТехническая возможность по выплате дивидендов "Русагро" может появиться в начале 2025 годаЧитать подробнее

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро". В декабре 2024 года "Мосбиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro.

В отчетности за 2024 год компания сообщила, что первом квартале компания завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" начались 17 февраля 2024 года.

В рамках предписаний ЦБ группа провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 396 874 000 акций. Номинал акции - 2,5 рубля.

Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Участники конференции обратили внимание на то, что чистая прибыль компании за 2023 году не соответствует ранее объявленному показателю в 48,7 млрд рублей. Как пояснила Стафеева, это связано с редомициляцией компании - с исключением показателей компании Ros Agro plc.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 707 тысячга. Ее активы расположены в 15 регионах.

Русагро Анна Стафеева
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