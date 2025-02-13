Путин пожелал брянскому губернатору Богомазу удачи на новых выборах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом пожелал ему удачи на выборах.

"Одиннадцать лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются... Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу, на ваше решение", - сказал Богомаз.

Президент отметил, что работа команды губернатора идет стабильно, ритмично, и многие задачи, стоящие перед регионом, решаются.

"Желаю вам удачи", - добавил он.