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Путин пожелал волгоградскому губернатору удачи на выборах в сентябре

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пожелал удачи губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову на предстоящих в сентябре выборах главы региона. Расшифровку их беседы опубликовал сайт Кремля.

Бочаров попросил президента о поддержке в связи с решением снова участвовать в выборах.

"Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время", - сказал на это Путин.

Бочаров руководит регионом с сентября 2014 года, до этого он еще несколько месяцев был врио губернатора.

Владимир Путин Андрей Бочаров Волгоградская область
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