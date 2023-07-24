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Мишустин пожелал врио Омского губернатора Хоценко удачи на выборах в сентябре

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин пожелал врио губернатора Омской области Виталию Хоценко удачи на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Их двусторонняя встреча прошла на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке.

"Я хочу от всей души вам пожелать удачи на выборах. У вас в сентябре выборы, я знаю, что вы выходите. И судя по тому, что делаете на сегодняшний день, будет, конечно, поддержка омичей. Успехов вам", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что Хоценко в марте 2023 года был назначен врио губернатора региона, который ему "в общем-то, хорошо знаком".

"Но вы до этого себя прекрасно показали в Донецкой народной республике - работали самоотверженно, мужественно и эффективно", - добавил глава правительства.

"Я хочу вас поблагодарить за обстоятельный подход к делу. Я был у вас на стенде, когда вы рассказывали о социально-экономическом развитии: ничего не упустили. Все показатели - и ВРП (валовый региональный продукт - ИФ), и инвестиций, рабочих мест, доходов населения - все держите под контролем", - сказал Мишустин.

29 марта стало известно, что губернатор Омской области Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял эту отставку, досрочно прекратил полномочия Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко.

Уроженец Днепра Хоценко с 8 июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. В декабре 2022 года он оказался в числе пострадавших от обстрела в Донецке. Тогда погибли два человека, еще несколько получили ранения, в том числе Хоценко и бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Хоценко учился в Москве, окончил социологический факультет МГУ, магистратуру в РАНХиГС по специальности "Государственное регулирование экономики" и затем вернулся в МГУ в аспирантуру. С 2010 года Хоценко работал в органах власти в ЯНАО, затем - Ставрополья. Он стал выпускником "школы губернаторов". До назначения в ДР он с сентября 2019 года руководил в федеральном Минпромторге департаментом промышленной политики и проектного управления.

В беседе с Хоценко Путин напомнил, что тот работал "и на севере страны, и в правительстве" и полностью представляет, чем живет Сибирь и что нужно Омской области.

Михаил Мишустин Омская область Виталий Хоценко ДНР
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