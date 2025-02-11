Путин пожелал калужскому губернатору Шапше успехов на перевыборах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пожелал успехов губернатору Калужской области Владиславу Шапше на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

На встрече с президентом губернатор доложил о социально-экономическом развитии области и в завершении доклада сообщил, что в сентябре текущего года пять лет его работы на должности губернатора завершаются.

"Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович", - сказал Шапша.

Президент отметил, что в целом удовлетворен работой губернатора, хотя заметил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. "В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать", - сказал Путин.

Он отметил, что вопросов всегда много, в том числе обратил внимание на проблему перегруженности городского транспорта. "Над этим тоже надо поработать с правительством, вписаться в программы, которые мы реализуем по поддержке автопрома. Мы постараемся вам помочь", - сказал Путин.

И добавил: "Вам всего самого доброго, успехов".