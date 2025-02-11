Поиск

Путин пожелал калужскому губернатору Шапше успехов на перевыборах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пожелал успехов губернатору Калужской области Владиславу Шапше на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

На встрече с президентом губернатор доложил о социально-экономическом развитии области и в завершении доклада сообщил, что в сентябре текущего года пять лет его работы на должности губернатора завершаются.

"Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На ваше решение, Владимир Владимирович", - сказал Шапша.

Президент отметил, что в целом удовлетворен работой губернатора, хотя заметил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. "В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать", - сказал Путин.

Он отметил, что вопросов всегда много, в том числе обратил внимание на проблему перегруженности городского транспорта. "Над этим тоже надо поработать с правительством, вписаться в программы, которые мы реализуем по поддержке автопрома. Мы постараемся вам помочь", - сказал Путин.

И добавил: "Вам всего самого доброго, успехов".

Владимир Путин Владислав Шапше Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

КС решил, что детям, зачатым ЭКО после смерти отца, полагается пенсия по потере кормильца

КС решил, что детям, зачатым ЭКО после смерти отца, полагается пенсия по потере кормильца

Минсельхоз сообщил об увеличении господдержки молочной отрасли в 2024 году почти на треть

Водительские чаты заработали на Госуслугах

Водительские чаты заработали на Госуслугах

Глава РСПП Шохин не ждет снижения ставки ЦБ раньше апреля

Ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

Богданов заявил, что Россия готова и далее оказывать необходимую помощь Сирии

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5840 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });