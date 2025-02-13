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Песков заявил об отсутствии решений по Эр-Рияду как месту встречи Путина и Трампа

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Эр-Рияд фигурировал в качестве возможного места встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но окончательного решения на этот счет нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Для двух стран Эр-Рияд подходит. Действительно, Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне, ни на высшем на этот счет не принималось и не фиксировалось. Будет ли это Эр-Рияд или другая столица мы не знаем", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

"Время на подготовку такой встречи потребуется. Это могут быть и недели, и несколько месяцев", - добавил он.

"Президент Трамп после беседы уже сказал, что симпатизирует руководству Саудовской Аравии как партнерскому государству", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что у России с Саудовской Аравией "очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях".

"Хорошо известно, что Путин имеет очень добрые отношения с наследным принцем. Они очень много часов провели вместе в беседах, обсуждая мировые проблемы", - рассказал Песков.

Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Саудовская Аравия Эр-Рияд
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