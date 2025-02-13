Рособрнадзор назвал недоработанным проект о нормах знания русского языка детьми мигрантов

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщил, что проект приказа, который устанавливает минимальный порог для успешной сдачи русского языка детьми мигрантов, был опубликован недоработанным, ведомство проводит служебную проверку.

"По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.

Проводится служебная проверка этого факта, добавили в Рособрнадзоре.

"Работа над документом продолжается. После её завершения планируется размещение документа для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе.

Ранее в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал как "формализм" предложение Рособрнадзора о том, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов.

Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой вице-спикером Ириной Яровой, разобраться в этом вопросе и отреагировать обращением в правительство.

Яровая назвала ситуацию "вопиющей", отметив, что планирует пригласить для обсуждения ситуации в Госдуму представителей Рособрнадзора и министерства просвещения.

В среду, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, который устанавливает, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Такой порог установлен для всех классов.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент подписал закон в конце прошлого года.