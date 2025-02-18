Рособрнадзор предложил установить "тройку" как проходной балл на экзамене для детей мигрантов по русскому

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор разработал проект приказа, который предлагает установить "тройку" как минимальное число баллов, которое необходимо получить за экзамен по русскому языку детям мигрантов перед приемом в российские школы.

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

"Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (при приеме с 1 по 11 классы), что подтверждает соответствие уровня владения русским языком требованиям в необходимом объеме", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент подписал закон в конце прошлого года.

12 февраля Рособрнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, который устанавливал, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Такой порог устанавливался для всех классов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал такое предложение как "формализм" и поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой вице-спикером Ириной Яровой, разобраться в этом вопросе и отреагировать обращением в правительство.

После чего в Рособрнадзоре заявили, что проект приказа был опубликован недоработанным. В ведомстве сообщали о начале служебной проверки этого инцидента.