Дети мигрантов на экзамене по русскому должны набрать от 30% максимального числа баллов

Об этом говорится в проекте приказа Рособрнадзора

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор разработал проект приказа, который устанавливает, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

В нем указано, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ основного общего образования - не менее 30% от максимального количества баллов. Такой порог установлен для всех классов.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент подписал закон в конце прошлого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".