Поиск

Дети мигрантов на экзамене по русскому должны набрать от 30% максимального числа баллов

Об этом говорится в проекте приказа Рособрнадзора

Дети мигрантов на экзамене по русскому должны набрать от 30% максимального числа баллов
Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор разработал проект приказа, который устанавливает, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

В нем указано, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ основного общего образования - не менее 30% от максимального количества баллов. Такой порог установлен для всех классов.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент подписал закон в конце прошлого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".

Вячеслав Володин Минпросвещения Рособрнадзор МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Президенты России и США обсудили обмен граждан двух стран

Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Основатель iSpring Усков оставлен на свободе под запрет определенных действий

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

Спецпосланник Трампа рассказал о помощи саудовского принца в освобождении Фогеля

Инфляция в России в годовом выражении колеблется в районе 10%

Возможные изменение ЕГЭ обсудят при подготовке Стратегии развития образования

Александр Винник, о возможности обмена которого сообщали СМИ, пока находится в США

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });