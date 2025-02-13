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Володин раскритиковал предложение о нормах тестирования детей мигрантов на знание русского

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг критике предложение Рособрнадзора о том, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов.

"Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при десятибальной шкале 30% - это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.

Он отметил, что принятый недавно закон предполагает, что "ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, а подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона".

Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой вице-спикером Ириной Яровой, разобраться в этом вопросе и отреагировать обращением в правительство.

Яровая в свою очередь назвала ситуацию вопиющей, отметив, что планирует пригласить для ее обсуждения в Госдуму представителей Рособрнадзора и министерства просвещения.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев высказал мнение, что усилия парламентариев обнуляются этим подзаконным актом. Он считает, что об удовлетворительном знании языка может свидетельствовать сдача хотя бы половины теста.

В среду, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, который устанавливает, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Такой порог установлен для всех классов.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, то есть одновременно с законом, запрещающим принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Президент подписал закон в конце прошлого года.

Володин ранее отмечал, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".

Вячеслав Володин Рособрнадзор Госдума
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