Отряд российских кораблей ушел в поход в АТР

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские корветы "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", оснащенные управляемым ракетным вооружением, вышли в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), сообщил Тихоокеанский флот РФ в понедельник.

"В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника и обеспечению противовоздушной обороны в море", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее информации, корабли сопровождает средний морской танкер "Печенга".

По словам военных, при выходе из бухты Золотой Рог в Японское море экипажи провели корабельные тренировки по обеспечению противовоздушной обороны и готовности к отражению нападения морских дронов условного противника.

В заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27, сообщил флот.

В декабре 2024 года корветы "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов" посетили китайский порт Циндао. Осенью прошлого года эти корветы были задействованы в двусторонних учениях с кораблями Китая, Таиланда, Индонезии и Мьянмы.