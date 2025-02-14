Предложено наказывать военкоматы за отказ принимать через "Госуслуги" заявление о переезде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы Антон Горелкин считает, что в связи с ожидаемым увеличением штрафов за несообщение в военкоматы о переезде на новое место жительство нужно вводить ответственность для должностных лиц, отказывающихся принимать соответствующие заявления через "Госуслуги".

"Коллеги внесли законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для граждан, которые не уведомили военкомат о своем переезде. Согласно документу, размер штрафа может вырасти с пяти до двадцати тысяч рублей. Инициативу поддерживаю, но считаю нужным также ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать такие заявления через "Госуслуги", - написал он в Telegram.

По его словам, "этот функционал на портале есть", но поступают жалобы, что в ответ получают отказ с формулировкой "неявка гражданина", а по телефону военкомат открытым текстом говорит, что с заявлениями через "Госуслуги" не работает.

"Прошу Минцифры и Минобороны обратить внимание на эту ситуацию. Полагаю, что значительный процент граждан, которые могут попасть под увеличение штрафов, просто столкнулись с невозможностью получить эту услугу в электронном виде", - написал также Горелкин.

Законопроект № 840347-8 дополняет статью 21.5 КоАП, дополняя ее частью 2.1 следующего содержания: "Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей".