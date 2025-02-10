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В Думе пообещали ощутимое повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ужесточение ответственности за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на срок более трех месяцев будет ощутимым, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Ощутимыми", - сказал Картаполов в понедельник, отвечая на вопрос о порядке увеличения штрафов.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила положительный отзыв на инициативу парламентария, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый текстом документа.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 21.5 КоАП РФ в целях усиления административной ответственности за несообщение гражданином, переехавшим на новое место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющим регистрации по месту пребывания, в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания.

В текущей редакции ст. 21.5 КоАП предполагает за это правонарушение наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб.

Автором проекта закона выступил Картаполов.


Госдума Андрей Картаполов
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