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Комитет Думы одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Думы одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на новое место жительства на более чем трехмесячный срок при отсутствии регистрации.

Законопроект № 840347-8 устанавливает за это штрафыот 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Инициатива предлагает изменения в статью 21.5 КоАП, дополняя ее частью 2.1 следующего содержания: "2.1. Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей".

В пояснительной записке к нему указано, что проведенный Минобороны анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тысяч человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тысячи. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тысячи человек.

Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией.

Сейчас штраф за такое правонарушение составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

"По нашему мнению, установленный размера штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. "Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минобороны КоАП Госдума
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