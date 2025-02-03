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Штрафы за несообщение в военкомат о переезде предложили увеличить

Штрафы за несообщение в военкомат о переезде предложили увеличить
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предлагает ужесточить ответственность за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на срок более трех месяцев.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила положительный отзыв на инициативу парламентария, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый текстом документа.

"В отзыве сказано, что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказал собеседник агентства.

Проектом Картаполова предлагается внести изменения в статью 21.5 КоАП РФ в целях усиления административной ответственности за несообщение гражданином, переехавшим на новое место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющим регистрации по месту пребывания, в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде.

В текущей редакции ст. 21.5 КоАП предполагает за это правонарушение наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб.

Андрей Картаполов Госдума
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