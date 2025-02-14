Сильные снегопады прогнозируются в нескольких регионах России в выходные

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сильные снегопады прогнозируются в выходные в регионах севера европейской части России, южной части Центрального федерального округа, Поволжья, юга Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На юге Центрального федерального округа циркуляция складывается так, что там будет очень заметный снегопад и сильное понижение температуры 16 февраля - в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. На севере европейской России тоже - в Мурманской области, в Карелии снег. В Приволжском федеральном округе тоже почти повсеместно сильный снег и ветер до 20 м/с", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Перми в воскресенье ожидается сильный снегопад, в Татарстане - сильный снег, аналогичная ситуация в Башкортостане, где также будут снежные заносы.

Очень сложная ситуация, как сообщил Вильфанд, будет на юге европейской России. "Похолодание заметное, температура на 4-5 градусов ниже нормы. В Крыму завтра сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, который вечером будет переходить в снег. Ночные температуры отрицательные, дневные - положительные. Поэтому гололедица и отложения мокрого снега", - сообщил метеоролог.

В Краснодарском крае в выходные прогнозируются сильные осадки, снег, мокрый снег, дождь, ветер до 28 м/с.

Непогода будет и в регионах юга Сибири - в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай и на юге Красноярского края. В этих регионах "везде сильный снег, ветер 20 и более метров в секунду, метель, снежные заносы, сильная гололедица". В Алтайском крае прогнозируется усиление ветра до 28 м/с, плохая видимость и гололедица из-за того, что температура днем будет приближаться к нулевой отметке.

Сложная погода, как отметил Вильфанд, прогнозируется и на востоке страны. Так, на Камчатке в выходные ожидается снег, усиление ветра до 25-30 метров в секунду. На Курилах и Сахалине "тоже очень сложно, там снег и метель", а также усиление ветра до 23 м/с. в

"Поэтому, снега везде много, но минуя Москву", - отметил Вильфанд.