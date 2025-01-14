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Вильфанд отметил благоприятное влияние схода снежного покрова на юге ЦФО на озимые

Снежный покров отсутствует примерно на 5% территории РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сход снежного покрова в регионах юга Центрального федерального округа (ЦФО) пока благоприятно влияет на озимые, так как влага впитывается в почву и происходит процесс вегетации, ухудшить состояние могут сильные морозы, но они пока не прогнозируются, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говорить на долгую перспективу не буду, но пока, в общем, благоприятно (влияет сход снега в регионах юга - ИФ). Дело в том, что снег, когда он тает, он пропитывает почву. Если бы почва была промерзшая, то снег бы скатывался, а сейчас он пропитывает, и влажность почвы увеличивается. Вегетация нормальная происходит", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что "главное, чтобы не было сильных морозов, и пока их не видно".

"Если морозы будут сильные, минус 25 - минус 30 градусов, но пока их не видно, вот это будет проблема. Пока ситуация благоприятная. Ну будет одно-два понижения на 10-15 градусов - ничего страшного, даже улучшится состояние озимых. Но если же будут морозы, тогда ситуация ухудшится", - добавил он.

Вильфанд напомнил, что в августе и осенью наблюдался дефицит осадков. Небольшое количество осадков также было в декабре.

Сейчас, как уточнил Вильфанд, снежного покрова нет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге ЦФО.

"Но эта территория без снега составляет 5%, не более", - добавил он.

Роман Вильфанд Гидрометцентр ЦФО
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