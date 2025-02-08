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Сильный ветер и метели прогнозируются в регионах России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами в отдельных регионах до 30 м/с и метели прогнозируются на севере и юге европейской части России и на Дальнем Востоке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон определяет погоду в центре европейской России, но на севере и на юге антициклоническая деятельность тоже чувствуется, но давление там пониже, чем в центральных регионах. Поэтому ветровой режим в этих регионах заметно другой", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на побережье Архангельской области, в Ненецком автономном округе и на побережье Баренцева моря прогнозируется ветер с порывами до 27 м/с, в Мурманской области прогнозируется ветер с порывами до 25-26 м/с. Также в этих регионах прогнозируется снег, который при сильном ветре приведет к метели.

Непогода ожидается и на юге европейской России, в частности, в Краснодарском крае. "В целом в Краснодарском крае ветер до 22-27 м/с, а на побережье 30-32 м/с. Это в районе Анапы, Геленджика. Близко к урагану", - сказал Вильфанд.

Сильный ветер и снег прогнозируются в Крыму, порывы ветра будут доходить до 25 м/с, "поэтому метель такая настоящая, плюс к этому, поскольку температура все-таки днем положительная, там будет гололедица".

Кроме того, опасная погода, но уже из-за циклона, будет на Дальнем Востоке.

"Глубокий циклон приводит к тому, что в Приморском крае ветер будет усиливаться до 22 м/с, на Сахалине до 24 м/с. И снег идет, поэтому там метель. На Курилах аналогичная ситуация, там сильный снег, ветер до 23 метров в секунду", - сказал Вильфанд.

Влияние циклона будет и на Камчатке где будет ветер до 23 м/с, снег, метель. "А вот в воскресенье на юге Камчатки ветер до 30 м/с", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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