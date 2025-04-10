КС счел конституционным увеличение госпошлин при обращении в суды

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Состоявшееся в сентябре 2024 года повышение государственных пошлин при обращении в суды соответствует Конституции, говорится в постановлении Конституционного суда России.

По запросу группы депутатов суд проверил конституционность действующих с 9 сентября 2024 года в новой редакции пункта 1 статьи 333.19 и пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса. Ими был увеличен верхний предел госпошлин с 200 тысяч рублей до 10 млн рублей в арбитражных судах и с 60 тысяч рублей до 900 тысяч рублей в судах общей юрисдикции. Кроме того, в частности, повысился размер госпошлин за инициирование дела о несостоятельности: для организаций они выросли с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч рублей. В суде общей юрисдикции при споре о сумме от 3 млн рублей до 8 млн рублей госпошлина составляет теперь 45 тысяч рублей, плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн рублей.

Обратившиеся в КС депутаты настаивали, что созданное регулирование ограничивает доступ к правосудию и фактически вводит квазиимущественный ценз при реализации права на судебную защиту. При этом, по мнению заявителей, существующие механизмы по уменьшению размера, отсрочки, рассрочки либо освобождения от уплаты госпошлины не решают возникшую проблему с доступностью правосудия. Причина в том, что гражданину и компании трудно доказать право на эту льготу, отмечают они.

Однако КС не согласился с этими доводами. Он обратил внимание на то, что размер госпошлин не менялся почти 15 лет, а потому были предпосылки для корректировки размера с учетом изменившихся условий. При этом существуют механизмы отсрочки, рассрочки, уменьшения размера или освобождения от госпошлины, позволяющие учесть социальное и имущественное положение обращающихся в суды.

Расширение перечня льгот при уплате госпошлин, по мнению КС, подчеркивает волю федерального законодателя обеспечить соблюдение справедливого баланса между частными и публичными интересами в сфере определения правил доступа к правосудию.

Отсутствие в Налоговом кодексе перечня обстоятельств, свидетельствующих о невозможности или затруднительности при оплате пошлины, обеспечивает суду достаточную степень свободы при принятии соответствующего решения.

Объективным свидетельством затруднительности уплаты судебной пошлины, по мнению КС, может служить доход на уровне или ниже прожиточного минимума гражданина, равно как и наличие у него на иждивении других лиц. При этом не предполагается придание судами избыточного значения сведениям о наличии у гражданина иного имущества. Наличие единственного жилья не должно становиться основанием для вывода о том, что его реализация может стать источником средств для оплаты госпошлины, подчеркнул суд.

Но и доход выше прожиточного минимума не всегда должен приводить к отказу в снижении или освобождению от госпошлины, свидетельствует постановление. "В случае наличия у плательщика дохода выше прожиточного минимума уплата государственной пошлины не должна приводить к его снижению до уровня ниже названной величины, - решил КС. - При установлении указанных обстоятельств применение одной лишь процедуры отсрочки (рассрочки) уплаты государственной пошлины в отношении таких лиц не может быть признано достаточным для обеспечения эффективного доступа к суду".

В рамках одного судебного дела гражданин может сталкиваться с необходимостью уплаты государственной пошлины неоднократно, так как приходится подавать жалобы. По мнению КС, льготу по оплате госпошлины стоит распространять и на подачу жалоб, если материальное положение заявителя не изменилось.

Также КС отверг доводы депутатов о нарушении порядка при принятии соответствующих поправок в НК РФ: соответствующие положения были включены в документ на этапе второго чтения, изменив концепцию законопроекта. Изначально законопроект предусматривал смягчение условий для доступа компаний к налоговому мониторингу - форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией.

КС решил, что упомянутые изменения в законопроект ко второму чтению не могут расцениваться как противоречащие его концепции. Кроме того, в отношении поправки о повышении госпошлины состоялась парламентская дискуссия, и во втором чтении она была вынесена на отдельное голосование. Ее принятие большинством голосов означает соблюдение установленной процедуры, что не позволяет усомниться в искажении действительной воли законодателя. "Дополнительно это подтверждается окончательным голосованием депутатов Государственной думы за данный законопроект в третьем чтении", - отметил суд.

КС признал соответствующими Конституции оспариваемые нормы Налогового кодекса. При этом суд заявил, что его вывод не исключает в будущем проверки их снова, если на практике будет ограничиваться доступ граждан к суду по причине их имущественного положения.