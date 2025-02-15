ХАМАС освободил россиянина Труфанова вместе с еще двумя заложниками

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бойцы палестинской группировки ХАМАС в субботу вернули свободу трем заложникам, в частности, россиянину Александру Труфанову, сообщает The Times of Israel.

Всех троих передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста в городе Хан-Юнис. Теперь освобожденных заложников доставляют на автомобилях до позиций израильской армии.

Освобождение заложников прошло в рамках реализации первого этапа перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Ранее 10 февраля в ХАМАС заявили о решении отложить освобождение очередной группы заложников, которое было намечено на 15 февраля. В группировке усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня. На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Президент США Дональд Трамп тогда призвал отменить соглашение о перемирии, если ХАМАС не освободит заложников.

Позднее в ХАМАС заявили, что все так же привержены задаче реализовать данное соглашение.