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МИД РФ ждет от ХАМАС приоритетного освобождения россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Москва ожидает скорейшего освобождения из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова, а также уроженца Донбасса Харкина, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Эта тема была поднята во время телефонного разговора спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с зампредом Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

"В ходе беседы была отмечена необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также безотлагательного оказания гуманитарной помощи населению зоны конфликта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в пятницу.

"С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А.Труфанова и уроженца Донбасса М.Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - отметили на Смоленской площади.

Труфанов, который переехал в Израиль из Ростова-на-Дону, был захвачен боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда от рук хамасовцев погибли около 1200 человек и порядка 250 израильтян были взяты в заложники. Часть из них были освобождены в ходе обменов. В настоящее время, по оценкам израильских спецслужб, ХАМАС удерживает чуть боле 90 заложников, часть из которых мертвы.

МИД РФ ХАМАС Израиль
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