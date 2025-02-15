В Кремле приветствовали освобождение россиянина Труфанова

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение", - сказал он в субботу журналистам.

Россиянин Александр Труфанов и два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, заявив, что вопрос освобождения из плена Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы он был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.