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Минобороны России сообщило о 177 БПЛА, сбитых за сутки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - За сутки российские военные сбили украинскую ракету "Нептун", переоборудованную для поражения наземных целей, и 177 украинских дронов, из них 102 вне зоны специальной военной операции, заявили в Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета "Нептун", переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31750 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
HIMARS Минобороны
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