Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Девять украинских беспилотников сбиты российскими военными в воскресенье вечером над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три - над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, украинские дроны сбиты с 19:50 до 20:45 по Москве.