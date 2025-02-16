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Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Девять украинских беспилотников сбиты российскими военными в воскресенье вечером над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три - над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, украинские дроны сбиты с 19:50 до 20:45 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Краснодарский край Азовское море
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