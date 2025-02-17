Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов в Краснодарском крае

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников в регионе, в результате чего повреждены 12 домов, есть пострадавшая.

"В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов - в основном выбиты окна", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Кроме того, пострадала женщина, ей оказана помощь, добавил Кондратьев.