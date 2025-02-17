Над регионами РФ за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные уничтожили 90 украинских беспилотников над шестью регионами и акваториями Азовского и Черного морей, а также управляемую ракету "Нептун-МД" над Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БпЛА - над акваторией Азовского моря, 24 БпЛА - над территорией Краснодарского края, 15 - БпЛА над территорией республики Крым, 7 - БпЛА над акваторией Черного моря, по 2 БпЛА - над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА над территориями Брянской и Белгородской области", - говорится в сообщении.

"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - сообщили в оборонном ведомстве.