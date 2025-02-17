Поиск

Над регионами РФ за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные уничтожили 90 украинских беспилотников над шестью регионами и акваториями Азовского и Черного морей, а также управляемую ракету "Нептун-МД" над Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БпЛА - над акваторией Азовского моря, 24 БпЛА - над территорией Краснодарского края, 15 - БпЛА над территорией республики Крым, 7 - БпЛА над акваторией Черного моря, по 2 БпЛА - над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА над территориями Брянской и Белгородской области", - говорится в сообщении.

"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - сообщили в оборонном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Азовское море Черное море Краснодарский край Белгородская область Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов в Краснодарском крае

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем

Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу и готовности говорить о мире

В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

Более 1,9 тыс. человек включены в реестр пропавших в курском приграничье

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5867 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });