На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия выбрана местом проведения российско-американских переговоров совместным решением двух стран по предложению президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Эр-Рияд полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Саудовскую Аравию упоминал президент Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. Вот в рамках понимания того, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую, вот такое совместное решение", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сообщил он.

Он добавил: "Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".

Пескова спросили, будет ли на встрече во вторник обсуждаться возможность отмены антироссийских санкций, а также будет ли присутствовать на переговорах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине. Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают Лавров и Ушаков", - ответил Песков.

Еще один вопрос касался возможности обсуждения в Эр-Рияде ближневосточного урегулирования.

"Если как-то будет эта тема затрагиваться, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже", - сказал Песков.

У представителя Кремля также поинтересовались, будут ли Лавров и Ушаков оперативно докладывать Путину о ходе переговоров в Эр-Рияде, или глава государства проведет с ними встречу после их возвращения.

"Имеется возможность сделать и так, и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются", - отреагировал Песков.

Ранее в этот день источник "Интерфакса" в Эр-Рияде рассказал, что 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США для обсуждения вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Провести в Эр-Рияде переговоры по вопросам двусторонних отношений и по Украине ранее предложил Трамп.