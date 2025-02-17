Госсекретарь США Рубио прибыл в Саудовскую Аравию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио приземлился в Саудовской Аравии, сообщает The New York Post.

В ходе визита в Эр-Рияд он, в частности, проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По данным американских СМИ, они обсудят, в том числе, предложение президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

Ранее Госдепартамент США сообщал, что Рубио посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ в период с 15 по 18 февраля.

Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится американо-российская встреча по Украине.

До этого о возможной встрече представителей США и России в Саудовской Аравии заявлял Трамп.