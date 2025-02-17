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Встреча представителей США и РФ по Украине состоится в Саудовской Аравии во вторник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американо-российская встреча по Украине в Садовской Аравии должна состояться во вторник, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

"Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщили два осведомленных источника", - говорится в сообщении.

Они подтвердили сообщения СМИ о том, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Портал отмечает, что состав российской делегации пока неизвестен, "скорее всего, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что участие Украины во встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено.

"Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовскую Аравию, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, потом двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого - совместные переговоры", утверждает телеканал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие президента Украины Зеленского в переговорном процессе.

"Он будет в этом участвовать, да", - сказал он в ночь по московскому времени, общаясь с журналистами.

Дональд Трамп Марко Рубио Украина США Саудовская Аравия
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